ZAC La Courrouze, Rennes (35)

Démarrée en 2006, la ZAC de La Courrouze s'étend sur l'un des anciens sites militaires de l'Arsenal de Rennes. Les pollutions dues aux activités pyrotechniques et métallurgiques passées ont laissé des traces multiples : présence de métaux lourds, d'hydrocarbures, de solvants chlorés. Si ces pollutions anthropiques sont caractéristiques des ex-sites industriels, une spécificité hydrogéologique est venue complexifier la donne. En 2013, l'aménageur Territoires et Rennes Métropole ont dû faire face à une mauvaise surprise : la découverte d'une poche de pollution résiduelle de solvants chlorés au droit d'un pôle éducatif en chantier. « Le contexte hydrogéologique caractérisé par des spots de pollutions très ponctuels de la nappe aurait nécessité un maillage de diagnostics très serré, avec des piézomètres tous les dix mètres, estime Marc Dartigalongue, chef de projet de la ZAC chez Territoires. Au départ, les études historiques et les diagnostics ont été instruits par secteurs, au fil des opportunités foncières. Une vision stratégique globale de la dépollution a clairement fait défaut. » Aujourd'hui, le chantier de l'école a été déplacé de quelques mètres. L'ARS a estimé qu'il n'était pas possible de le maintenir sur le[…]