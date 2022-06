ZAC des Deux-Rives, Strasbourg (67)

Pour lire l’intégralité de cet article, testez gratuitement Les Cahiers Techniques du bâtiment - édition Abonnés

L'aménagement des quartiers Citadelle, Starlette, Coop, Port et Rives du Rhin, une zone portuaire et ferroviaire, mise sur la valorisation des terres excavées à grande échelle. Cette opération sous maîtrise d'ouvrage de la SLP des Deux Rives ambitionne de traiter et recycler, sur place, les 266 000 m3 de terres contaminées (rendues stériles ou polluées aux hydrocarbures) par le passé industriel du site, sans en évacuer ni en apporter de l'extérieur. Le bureau d'études des sols Archimed Environnement, associé à Sol Paysage et Géotec, pilote le plan stratégique de traitement des sols sur ce territoire de 74 ha. Ortec-Soléo intervient en tant qu'entreprise pour la désorption thermique (photo ci-contre), de même que Thierry Muller Paysage pour la fertilisation. Trois types de plateformes de traitement des terres polluées ou stériles ont été mis en place sur site :

- Une plateforme de mise en conformité sanitaire des terres polluées. Sur 92 000 m3 de terres, 45 000 m3 ont déjà été traités. Deux techniques différentes sont utilisées, validées après réalisation d'un test de faisabilité et d'essais pilotes sur site. Le premier traitement consiste à traiter les terres par désorption thermique, un procédé visant à extraire les[…]