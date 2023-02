Vers une meilleure traçabilité des déchets

Pour lire l’intégralité de cet article, testez gratuitement Les Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonnés

La plateforme d’Altaroad collecte en temps réel les informations relatives aux flux de matériaux et au trafic. Des capteurs peuvent s’ajouter au dispositif afin de conforter la fiabilité des données.

En France, les obligations visant à réguler le secteur très polluant du bâtiment, notamment sur la question des déchets, apparaissent souvent comme contraignantes. L’objectif de la start-up Altaroad, créée en 2017, est justement de permettre aux opérateurs concernés « de se mettre en conformité réglementaire, et ce faisant, d’optimiser leurs opérations et d’obtenir des gains à la fois de temps et financiers », explique l’une de ses fondatrices, Cécile Villette. La solution développée comporte plusieurs briques. En premier lieu, une plateforme web. En fonction de son rôle sur le chantier, l’utilisateur a accès à certaines de ses fonctionnalités destinées à déclarer et collecter en temps réel les informations des flux rentrants (matériaux) et sortants (déchets), puis à les restituer sous une forme simplifiée. Une option est disponible pour calculer le bilan carbone des opérations et définir des solutions afin d’atténuer celui-ci. Pour une fiabilité accrue des informations, Altaroad propose ensuite l’installation de[…]