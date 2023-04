Vers un bâtiment écoresponsable

Pour lire l’intégralité de cet article, abonnez-vous aux Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonné

Diminuer la production de déchets, préserver les ressources, réduire la pollution… : face à ces nombreux défis, le secteur du bâtiment français s'engage dans une démarche salutaire d'économie circulaire.

Tri, réemploi et recyclage ont par le passé fait partie du quotidien de nos sociétés. Mais le monde moderne a perdu ces pratiques au profit d'une économie fondée sur l'extraction, la transformation et la consommation de matières premières. Aujourd'hui, il redécouvre leur importance à l'aune des enjeux environnementaux et climatiques qui sont désormais bien tangibles. Ces derniers imposent de nombreux défis : la diminution de la production de déchets, la préservation des ressources, la réduction de la pollution, le ralentissement du réchauffement climatique et la régulation des prix de l'énergie et des matières premières. Par bien des aspects, le secteur du bâtiment français se situe en première ligne de ces changements à opérer. Générant 43 millions de tonnes de déchets par an, dont 31 Mt pour le gros œuvre et 12 Mt pour le second œuvre(1), il représente également 43 % de l'énergie consommée et 23 % des émissions de gaz à effet de serre(2). Dans ce domaine, l'économie circulaire y est expérimentée depuis plusieurs années[…]