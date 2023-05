Vers des écoles moins énergivores

Pour lire l’intégralité de cet article, abonnez-vous aux Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonné

Pour lire l’intégralité de cet article, tester gratuitement Les Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonné

L’État lance un plan de rénovation énergétique des écoles. Le chantier s’annonçant pharaonique, les communes réclament un état des lieux des établissements concernés et des financements à la hauteur des ambitions.

Fin avril, Emmanuel Macron annonçait le lancement d’un grand projet de « restauration écologique » des écoles. L’objectif, pour le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, étant d’avoir des résultats « concrets et tangibles avant 2027 ». Un plan bienvenu pour Alexandre Sevenet, vice-président de Cinov Ingénierie, en charge du bâtiment durable, et pour lui il s’agit surtout de « préparer l’avenir, soit adopter une approche de rénovation énergétique, globale, en tenant compte de l’énergie mais aussi du confort et de la santé des usagers. L’avenir, ce sera des températures plus élevées ».

Un parc vétuste et énergivore

Environ 50 millions de mètres carrés en France sont occupés par les 49 000 écoles publiques dont les communes ont la charge - or seulement 10 à 15 % de ce parc a fait l’objet d’une rénovation thermique. Selon le ministère de l’Éducation nationale, environ 10 % de ce même parc présenterait une vétusté importante. Avec 30 % de la[…]