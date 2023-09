Veka déploie son activité en France

Malgré la situation tendue sur le marché de la construction, le groupe Allemand Veka, extrudeur Gammiste et concepteur de menuiseries PVC enregistre sur un an, une hausse de 5% son volume de production et mise sur une poursuite de sa croissance dans les années à venir.

Face à cette hausse d’activité, le groupe a besoin de pousser les murs de son site de production installé historiquement à Thonon Les Bains (74) pour ses activités en France. Mais cette fois le groupe quitte ses montagnes pour la Bourgogne. Le nouveau centre logistique Veka sera basé à Saint Loup de Varennes, près de Chalon sur Saône (71). La signature devrait intervenir dans les semaines à venir. Un bâtiment de 11 000 m2, installé sur un terrain de 46 000 m2, qui entrera en service en 2025. L’objectif étant de libérer des espaces de stockage en Haute Savoie afin d’installer deux nouvelles lignes de production qui permettront de répondre a la hausse de la demande.

Innovation

Veka justifie la poursuite de sa croissance malgré un secteur tendu par la concentration du marché ces dernières années. «Nous faisons partie de ceux qui s’en sortent et misons désormais sur nos innovations pour continuer à nous développer » explique le nouveau directeur de Veka France Emmanuel Demesmay.

Annoncée depuis quelques temps déjà, le nouveau coulissant PVC VEKASLIDE Hi-5 a été officiellement lancé en juin. Il doit son nom à ses 5 innovations en matière de performance thermique et acoustique, de design, d’éco conception et de confort d’utilisation. « L’ouverture sans frottement des 2 ouvrants mobiles sur rails facilite l’utilisation, par ailleurs la compression des joints de frappe sur ouvrants et dormants permet une parfaite étanchéité » précise Emmanuel Demesmay.

Le groupe a également amélioré la conception de son coffre de volets roulants avec Vekavariant Masterbox mais a aussi développé une autre innovation, le seuil 3.0, 3ème révolution majeure en termes de seuil PMR aluminium/PVC pour les menuiseries extérieures. Elle propose une fixation uniquement par le dessous, maintenue par des alvéovis, désormais présentes dans tous les profilés de dormants de la gamme VEKA.

Décarbonation

Difficile de se développer aujourd’hui sans passer par la case bas carbone pour les industriels présents sur le marché de la construction neuve. Pour sa part, Veka doit défendre la place du PVC face aux exigences de la RE2020. Il a ainsi convaincu 9 clients partenaires de partager l’ensemble de leurs données sur leur consommation d’énergie en production ou le transport des matières afin d’établir des fiches FDES collectives Veko RE cycle, RE comme RE2020. Cette démarche prévoit également l’intégration d’un taux plus élevé de PVC recyclé dans les produits, plus de 70% contre 26% en moyenne pour les autres produits. « Nos deux nouvelles lignes de production de Thonon les Bains fonctionneront d’ailleurs uniquement en co extrusion, avec l’intégration de matière vierge et de matière recyclée. "La démarche globale nous permet d’atteindre un poids carbone proche des 50 kg CO2, équivalent à celui d’une menuiserie bois » assure Emmanuel Demesmey qui espère convaincre de nouveaux partenaires de rejoindre cette course à la décarbonation.