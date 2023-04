Unifier les pratiques pour massifier le réemploi

Pour lire l’intégralité de cet article, abonnez-vous aux Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonné

Le projet Spirou tente de définir des usages partagés par les acteurs du bâtiment et faciliter ainsi le dialogue avec les assureurs. Un travail qui devrait aboutir à la publication de guides méthodologiques en 2024.

C'est un projet dont la portée pourrait considérablement faciliter le réemploi de matériaux dans le secteur de la construction en France. Derrière ce nom évoquant pour certains des souvenirs d'enfance, l'objectif s'avère ambitieux Sécuriser les Pratiques Innovantes de Réemploi via une Offre Unifiée (Spirou). Pour le mettre en pratique, dix guides méthodologiques, chacun consacré à un matériau, tenteront de desserrer le frein assurantiel en proposant des solutions pragmatiques grâce à la capitalisation de retours d'expérience. Issue d'un appel à projet lancé par l'Ademe, l'initiative est portée par un groupement de quatre entités : le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), le contrôleur technique Qualiconsult, le Booster du réemploi (un programme issu de la structure de conseil A4MT), et l'entreprise Mobius, spécialisée dans le conseil en réemploi et le reconditionnement industrialisé de dalles de faux plancher. Elle est le fruit d'un constat sans appel : si, ces dernières années, l'intégration de[…]