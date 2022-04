Une verrière victorienne rénovée avec du verre dynamique à cristaux liquide

Pour lire l’intégralité de cet article, testez gratuitement Les Cahiers Techniques du bâtiment - édition Abonnés

La rénovation du siège de l’académie des arts du film et de la télévision (BAFTA), construit en 1883 au centre de Londres et à l’origine académie des peintres aquarellistes, vient de s’achever après sept ans de travaux. Cachées depuis la création d’un cinéma en 1975, les verrières victoriennes en toiture ont été exhumées, rehaussées d’un niveau et recouvertes du verre transparent dynamique Eyrise, afin d’aménager un nouvel espace de réception au sommet de cet immeuble de 4 étages. Outre le gain de surface et le bénéfice esthétique, cette performance architecturale sous la direction de Benedetti Architects participe à l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment.

Marque du groupe allemand Merck lancée en 2018, le néerlandais Eyrise développe une technologie brevetée à cristaux liquides Licrivision qui permet au verre de se teinter ou s’éclaircir instantanément sous l’effet d’un très faible courant électrique, contrairement aux systèmes électrochromes existants qui mettent plus de temps à changer d’état. Mis au point avec le miroitier Righetti, ce vitrage à contrôle solaire intelligent est composé de deux feuilles de verre feuilleté avec intercalaire à cristaux liquides, montés en[…]