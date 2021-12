Une ressource diversifiée et abondante

Les nouvelles stratégies bas carbone et la RE2020 offrent un levier de développement à la filière bois française. À l'heure des Assises de la forêt et du bois, celle-ci poursuit activement sa structuration.

Matériau renouvelable et biosourcé, le bois est appelé à prendre de l'ampleur dans les projets de construction désormais sommés de réduire leur impact environnemental (lire encadré p. 42). Les acteurs de la forêt et du bois-construction l'ont bien compris puisque, réunis au sein de Fibois France, du Comité stratégique de la Filière Bois, de France Bois Forêt et de la FBIE (France Bois Industries Entreprises), ils ont lancé en février dernier le Plan Ambition Bois-Construction 2030. Un plan en 10 engagements destinés à accompagner le secteur du bâtiment dans sa transition écologique et à soutenir les efforts d'innovation, d'industrialisation et de bonnes pratiques de la filière bois. Le développement attendu de la construction bois pose en effet un[…]