Une réplique de Notre-Dame dans le vent

Une maquette 3D de la cathédrale soumise à des simulations en soufflerie et à des simulations numériques au CSTB de Nantes a permis de s’assurer de la résistance aux vents de la future flèche avant sa restitution.

Pour sa seconde vie, Notre-Dame de Paris bénéficie du meilleur des deux mondes, à la fois du savoir-faire hérité des premiers bâtisseurs puisque la restauration s’effectue à l'identique, dans le respect des matériaux d’origine - charpente en bois de chêne et couverture en plomb - et de l’expertise contemporaine la plus poussée. La mission confiée par l’établissement chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, maître d’ouvrage, au laboratoire d’ingénierie du vent du CSTB à Nantes (44), en est l'illustration. Les experts de la direction Climatologie-Aérodynamique-Aéraulique peuvent s’appuyer sur plusieurs types d’essais afin de réaliser des simulations physiques en soufflerie, dont celle à couche limite atmosphérique, qui a été mobilisée pour la maquette de l’édifice. « En complément, nous pouvons mettre en œuvre des moyens en simulation numérique, mais c’est bien notre capacité à aller au-delà des outils du fait de notre expertise en aérodynamique qui nous[…]