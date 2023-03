Une maquette pour mesurer les performances acoustiques du bois

Pour lire l’intégralité de cet article, testez gratuitement Les Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonnés

« Un projet qui fait progresser les connaissances et les pratiques », Thomas Toulemonde

À l'initiative d'Adivbois, une maquette sur trois niveaux de quatre pièces a été réalisée sur le site bordelais de FCBA. Le CSTB avait déjà mesuré les performances d'un plancher CLT dans huit configurations : quatre avec la sous-face en CLT apparente, et quatre avec un plan suspendu en plaques de plâtre. Cette maquette acoustique, constituée de 12 pièces séparables par des cloisons acoustiques légères à base de plaques de plâtre sur ossature métallique, a permis de démultiplier les mesures en fonction de deux types de plancher (bois apparent ou plafond suspendu), de deux types de cloisons séparatives (CLT de 140 mm, SAD 180), de plusieurs types d'assemblages, avec ou sans résilient, avec équerres, avec muraillère, solutions asymétriques… Les premiers résultats ont été présentés en octobre 2021 à Euronoise, puis en août 2022 à Internoise. Une première étude a comparé des résultats de mesures réelles à ceux des méthodes de prédiction normalisées, qui n'existent que depuis récemment et restent à conforter, pour prédire, notamment dans le cadre de la construction bois globale, les performances acoustiques in situ de configurations[…]