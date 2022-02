Une colle végétale labellisée

Green Ultimate est une résine biosourcée à base de tourteaux (photo ci-dessus) de colza et de tournesol élaborée par la société Evertree, filiale du Groupe Avril (spécialiste de la transformation de graines oléo-protéagineuses). Evertree développe, produit et commercialise des solutions adhésives végétales issues de coproduits de l’agriculture, renouvelables et disponibles. La colle Green Ultimate présente les mêmes performances que les solutions pétrosourcées utilisées dans les panneaux de bois composite. Mais à performances égales, elle cumule le double avantage de réduire les émissions de formaldéhyde et celles de CO2 issues des résines d’origine fossile. En décembre dernier, l’adhésif s'est vu attribuer le Label Solar Impulse Efficient Solution et a rejoint le défi #1000solutions, une initiative de la Fondation Solar Impulse qui entend présenter aux décideurs un panel de solutions répondant à des critères élevés de rentabilité et de durabilité afin d’accélérer leur mise en œuvre.