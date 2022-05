Une cartographie des panneaux solaires

Pour lire l’intégralité de cet article, testez gratuitement Les Cahiers Techniques du bâtiment - édition Abonnés

Le spécialiste de la data imobilière namR produit des données contextuelles géolocalisées pour servir la transition écologique. Il vient de publier un classement des villes françaises les mieux équipées en panneaux solaires.

En 2019, l’énergie solaire représentait 2,5 % de l’énergie électrique produite dans le mix énergétique de l’Hexagone (source : RTE-France). Une énergie renouvelable encore peu exploitée mais que cette étude permet de mieux appréhender. En effet, la technologie développée par namR, basée sur des images aériennes et des algorithmes de calcul poussés, a permis de géolocaliser tous les bâtiments et de distinguer les panneaux solaires, photovoltaïques (qui produisent de l’électricité) et thermiques (qui chauffent l’eau), installés sur les pans de toit. Ainsi, 335 329 bâtiments possédant une installation solaire ont été détectés. L’exploitation des données tient compte de différents éléments : la pente et du toit, les obstacles éventuels, le potentiel solaire et autres contraintes d’installation, pour affiner au plus juste les estimations de potentiel de production d’énergie par année. À titre d’exemple, Hyères (83) est la ville de plus de 50 000 habitants disposant de la plus[…]