Une Atex pour la pose des briques

Pour lire l’intégralité de cet article, testez gratuitement Les Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonnés

La pose spécifique des murs de briques a fait l'objet d'une Appréciation technique d'expérimentation délivrée par le CSTB (n° 2938_V1) pour le compte de Créatis. Elle couvre « un procédé de paroi extérieure de murs doubles en briques sur des parois à ossature bois ». « La question était de savoir comment faire supporter la brique (lourde) par du bois (léger) et éviter, à l'endroit des fixations, d'avoir des infiltrations d'eau pouvant altérer le bois », précise Kévin Guidoux, directeur de projet chez ArtBuild. Plusieurs stratégies ont été développées, comme celle de la brique qui, ne devant pas reposer sur le bois, est posée sur le sol, via une longrine béton. Ou encore, grâce à la faible hauteur du bâtiment (10 m) et au poids inhérent aux murs de briques, ceux-ci, autoportants, sont maintenus par le bois afin d'éviter tout risque de déversement.

D'où la mise en place de pattes (équerres) anti-dévers en inox, fabriquées sur mesure et fixées par des vis dans les ossatures bois, à raison de cinq pattes par mètre carré, en ménageant une lame d'air entre le MOB et la brique. Le but est de réaliser des joints de mortier en pente évitant la stagnation d'eau dans les briques en retrait, d'isoler les descentes EP de[…]