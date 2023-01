Une alternative pour le lamellé-collé

Le hêtre est une essence peu habituelle dans le secteur du bâtiment, qui lui préfère le chêne et surtout les essences résineuses, qui représentent près de 70 % des bois utilisés en construction pour seulement 30 % de la forêt française. Il dispose cependant d'un fort potentiel de développement lié à sa grande disponibilité et à ses propriétés mécaniques. Plusieurs facteurs conjoncturels incitent à son utilisation massive : le besoin de débouchés d'une filière longtemps affaiblie par la tempête de 1999, qui cherche aujourd'hui à augmenter ses volumes pour viabiliser son modèle industriel et faire face à un marché mondialisé ; l'essor de la construction ; enfin, la menace du réchauffement climatique, qui pousse à valoriser certaines essences avant qu'elles ne dépérissent. Arbre des forêts tempérées, le hêtre fait partie de celles-ci. « Comparativement aux résineux, le hêtre est un arbre moins droit et plus nerveux. En séchant, il forme des fentes et différents défauts, ce qui oblige à le travailler en bandes et à enlever chaque petit nœud. Sa transformation en lamellé-collé nécessite une opération de prédébit qui n'existe pas dans un procédé traditionnel. Les prédébits sont ensuite aboutés sous forme de tasseaux, puis collés en panneaux, ceux-ci étant enfin collés ensemble. L'élément de base est beaucoup plus petit, il demande donc plus de travail pour être valorisé », explique Maxime Castel, prescripteur de bois lamellé-collé et hêtre chez Manubois. Si le bois de premier choix trouve des applications en aménagement intérieur (mobilier, escalier, parquet, bâti de portes, plan de travail… ), le bois de qualité secondaire est lui sous-exploité.

Le hêtre a pourtant de nombreux atouts. En France, il est la troisième essence en volume de bois sur pied après le chêne pédonculé et le chêne rouvre (source : IGN). Son aspect clair et homogène est très apprécié des concepteurs. En termes de caractéristiques physiques, le bois se révèle dense (700 kg/m³) et présente une résistance à la compression semblable à celle du béton. Le matériau dispose en outre depuis peu de toutes les garanties nécessaires à sa valorisation dans le bâtiment. Le hêtre massif a en effet fait l'objet d'une caractérisation mécanique par tous les acteurs de la filière, qui a débouché sur la certification « CTB bois lamellé-collé à base de hêtre pour un usage en structure ». Spécialisée dans la seconde transformation du hêtre, l'entreprise Manubois a souhaité aller plus loin en mettant au point une nouvelle technologie de collage structurel à base de planches panneautées, adapté à des applications en poteaux, poutres, etc. Le procédé a été validé sous l'appellation « BLC+ Hêtre » par le FCBA. Pour cela, Manubois a adapté son outil de production initialement destiné à l'ameublement et à l'agencement, en allongeant notamment la longueur des dents de coupe, en modifiant la formulation de la colle et en ajoutant une presse finale pour coller de fortes épaisseurs. L'entreprise vise un objectif de 5 000 m³ de BLC+ à horizon 2024.