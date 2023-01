Un plancher suspendu aux fermes treillis

Le projet d'origine prévoyait une charpente en bois, qui est devenue métallique à cause du sous-sol protégé. En acier, celle-ci est fondée sur des pieux périphériques n'entravant pas le sous-sol. L'entreprise Fourcade a commencé par la pose, dans l'emprise des longrines béton, d'un nouveau plancher qui recouvre la dalle en place. Il se compose de poutres et solives en profils H, assemblées au sol entre elles par boulonnage. Les poteaux, levés à la grue, ont été fixés à la dalle par des platines boulonnées. Les composants des cinq poutres treillis de la charpente ont été débités en atelier, livrés in situ, puis assemblés au sol pour former des demi-fermes de 14,50 m et de 2,20 à 3 m de haut. Chaque tronçon, hissé à la grue télescopique (160 t), a été fixé sur un poteau porteur placé en rive, tandis qu'un second morceau identique a été greffé sur la poutre pour constituer une ferme treillis de 29 m de portée. Ces étapes de pose se sont répétées pour les autres poutres treillis, qui dessinent un ensemble structurel de 200 t contreventé par des croix de stabilité, les solives et pannes posées étant en profils IPE. Les poteaux intermédiaires, espacés de 10 m, servent de suspentes pour porter le plancher collaborant créé. En sous-face des fermes est accrochée une résille sophistiquée en bois (épicéa), qui fait office de plafond acoustique décoratif.

Les cinq grandes fermes treillis de 29 m de portée, montées à la grue à partir de demi-fermes assemblées, s'appuient sur des poteaux placés à leurs extrémités. © Fourcade