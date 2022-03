Un outil pour évaluer la prévention des risques de TMS

L’outil Eval-Risk-TMS, fondé sur un questionnaire établissant un score de risque, a été développé* et testé auprès d’entreprises du BTP afin de hiérarchiser les situations de travail à risque de TMS du membre supérieur (TMS-MS) chroniques. Sur 428 questionnaires, il en ressort une exposition importante des travailleurs du BTP aux facteurs de risque biomécanique de TMS-MS. La flexion des coudes régulière ou prolongée est le facteur de risque auquel le plus grand nombre de travailleurs était exposé, suivi du maintien d’une posture les bras en l’air. Cet outil pourrait être un atout pour les entreprises afin de mieux cibler les postes à risque de TMS-MS et les actions à mettre en place. Pour rappel, les troubles musculo-squelettiques (TMS) sont la première cause de maladies professionnelles déclarées en France. Ils représentent plus de 88% de maladies professionnelles reconnues en 2019. Les résultats du rapport sont téléchargeables sur ce lien.

* Développé par l’Inserm, l’OPPBTP, APST et l’université d’Angers