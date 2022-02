Nouveau syndicat pour travaux sur cordes

France Travaux sur Cordes est désormais la nouvelle entité, dédiée à la filière cordiste française. Fruit de la fusion du Syndicat Français des Entreprises de Travail en Hauteur (SFETH) et de Développement et Promotion des Métiers sur Cordes (DPMC), elle regroupe les entreprises appartenant aux secteurs des travaux publics ou du bâtiment qui ont pour activité principale ou secondaire les travaux sur cordes. Son président est Jacques Bordignon, président d’Hydrokarst. Cette fusion permettra à ces métiers d’être plus lisibles et visibles et de déployer les cursus de formations des professionnels des travaux sur cordes. Comme tout syndicat, cette union aura pour mission le lobbying auprès des institutions, le développement de formation des salariés, le déploiement de la certification des entreprises, la délivrance des agréments des centres de formation et la prévention des risques.

Le syndicat rappelle que « cette profession est soumise à une forte réglementation, il est donc essentiel d’avoir des règles professionnelles drastiques contraignant toutes les entreprises pratiquantes à garantir la sécurité et d’excellentes conditions de travail des cordistes ». Un référentiel de certification d’entreprise QUALIBAT 1452 est en cours d’élaboration.

Déjà un premier rendez-vous aux Championnats de France des Cordistes qui se tiendra les 19 et 20 mai 2022 à Lyon – La Sucrière Confluence.

Pour rappel, les travaux sur cordes ce sont 656 entreprises, 655 millions d’euros de CA, 15 600 cordistes et 30 centres de formation.