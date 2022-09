Un nouveau palmarès pour le réemploi

Pour lire l’intégralité de cet article, testez gratuitement Les Cahiers Techniques du bâtiment - édition Abonnés

La deuxième édition des Trophées Bâtiments Circulaires, dont la finalité est de valoriser et massifier le réemploi, témoigne des différents champs explorés, y compris celui des ouvrages d'art.

Le palmarès de la deuxième édition des Trophées Bâtiments Circulaires révèle huit projets dans quatre catégories (bâtiments résidentiels neufs et rénovés, bâtiments tertiaires, hors cadre) particulièrement exemplaires en matière de réemploi de matériaux. 33 opérations en France mais aussi dans d’autres pays francophones -Suisse, Canada, Luxembourg, Belgique - et dans les territoires d’Outre-Mer, ont candidaté à ce concours lancé en 2021 par A4MT (qui porte par ailleurs le Booster du Réemploi). On notera en particulier la rénovation et surélévation, signée Co-architectes, d’une « case béton » caractéristique de l’architecture réunionnaise, siège de l’Ordre des architectes de La Réunion/Mayotte à Saint-Denis (97), qui fait appel à des matériaux de réemploi pour la charpente, la couverture, le parquet et les menuiseries, des éléments de sanitaires ainsi que certains aménagements extérieurs (garde-corps).

Ainsi que l’édification d’une passerelle piétonne, Re:Crete (Suisse), occasion de donner une[…]