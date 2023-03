Un livre blanc pour promouvoir la qualité de l’enveloppe

Le collectif Fibres-Energivie publie un nouveau livre Blanc pour promouvoir la qualité de l’enveloppe du bâtiment comme réponse à la neutralité carbone. Après une première édition en 2018 axée sur le neuf, cette version 2023 traite davantage de la rénovation du bâti.

« Dans 10 ans, on ne doit plus parler de passoires thermiques. Tous les bâtiments devront être BBC en 2050. Arrêtons de saupoudrer d’aides et créons une prime de travaux combinés qui instaure des étapes et un ordre à respecter pour atteindre le niveau de performance BBC en résidentiel privé : isolation, puis vitrage et enfin chauffage EnR correctement dimensionné. » Pour la rénovation comme pour le neuf, le Pôle de compétitivité Fibres-Energivie revendique une politique publique forte dotée d’une vision à long-terme, avec des actions structurelles. Depuis plusieurs années, il constitue un groupe de travail sur la qualité de l’enveloppe (GTQE), qui regroupe industriels, syndicats, bureaux d’études et assureurs : Sto, Schöck, Le Mur Manteau, SNBVI, Manaslu, Pouget Consultants, Aléarisque, Groupe Roederer.

Rénover les 7,2 millions de passoires thermiques en France (en comptant les logements vacants et secondaires) coûterait 70 milliards pour les porter à[…]