« Un des chantiers à venir sera l'adaptation de nos labels à la RE2020 »

À l'occasion de leur passage de témoin, Yann Dervyn, ancien directeur d'Effinergie, et Marie Gracia, qui lui a succédé dans ses fonctions en mars dernier, reviennent sur les actions passées et à venir du collectif.

CTB - Yann Dervyn, quel bilan tirez-vous de ces dix dernières années passées chez Effinergie ?

Yann Dervyn : Après avoir accompagné l'association en tant que chef du service énergie et éco-activités du conseil régional d'Alsace, en contribuant à ma modeste échelle à la création du label BBC en 2006 et BBC Rénovation en 2009, j'en ai pris la direction en 2011, avec la sortie du label Effinergie +. L'année suivante, le label Bepos-Effinergie 2013 a posé la définition française du label à énergie positive, dans la droite ligne des directives européennes. De là, les réflexions se sont étendues au carbone en plus de l'énergie, avec l'arrivée des labels Effinergie 2017, fondés sur l'expérimentation E + C-. Enfin, un gros travail a été mené au sein du collectif pour répondre aux sollicitations de l'État en vue de construire la RE2020.

CTB - Marie Gracia, vous étiez jusqu'alors chargée de mission, puis cheffe de projet au Plan Bâtiment Durable. Quelles sont pour vous les évolutions marquantes du secteur ces[…]