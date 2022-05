« Un cadre commun de référence au-delà de la RE2020 »

Pour lire l’intégralité de cet article, testez gratuitement Les Cahiers Techniques du bâtiment - édition Abonnés

Les contours du futur label RE2020 annoncé pour le 1er janvier 2023 se dessinent. Trois associations sont désormais officiellement missionnées pour élaborer ce cadre commun de référence. Explications de Marie Gracia, directrice du collectif Effinergie.

CTB Qu’en est-il du futur label RE2020 annoncé pour le 1er janvier 2023 ?

Marie Gracia Dans le cadre de cette réflexion nationale qui a débuté au printemps dernier, le Plan bâtiment durable et trois associations – Effinergie, HQE-GBC et le collectif des démarches Quartiers et bâtiments durables –se sont positionnés pour mettre au point ce label. La lettre de mission du ministère de la Transition écologique (ci-dessous) vient de nous être remise et officialise notre mission.

CTB En quoi consistera-t-elle ?

M.G. D’abord structurer et mettre en place une gouvernance élargie sous l’égide de l’État jusqu’à l’été. Puis dans un deuxième temps, à partir de septembre, débuter les travaux sur les thématiques plus techniques pour une mise en place de ce référentiel en janvier 2023, même si cela reste ambitieux compte tenu des délais. L’enjeu de ce futur référentiel est de préparer les bâtiments de demain. Certaines thématiques avaient été évoqués en[…]