Trophées Techshow : Prolongation exceptionnelle jusqu'au 13 juillet 2023

Vous avez réalisé un projet ou une construction neuve à partir d’un outil de conception digitale ou un projet pour lequel la technologie a permis d’améliorer et d’anticiper l’exploitation et la maintenance des bâtiments etc ? N'hésitez plus !

7 catégories seront récompensées :

- Conception Digitale

- Chantier Numérique

- Exploitation / Maintenance prédictive

- Smart City

- Rénovation

- Tech Security

- Démarche Originale

Candidatez avant le 13 juillet sur le site des Trophées Techshow for Construction

La cérémonie de remise des prix aura lieu le 24 octobre 2023 à Paris.