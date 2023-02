Trophées des Bâtiments circulaires, 3e édition

Pour lire l’intégralité de cet article, testez gratuitement Les Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonnés

Le Booster du Réemploi, initiative portée par A4MT, lance la troisième édition de ses Trophées des Bâtiments circulaires. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 26 mai 2023.

Les précédentes éditions avaient mis à l’honneur des projets de petite taille poussant la logique du réemploi à son maximum. Allant jusqu’à primer, à l’automne dernier, un exemple inédit de réemploi dans le domaine des ouvrages d’art, avec une passerelle constituée de blocs de béton issus d’une déconstruction. L’édition 2023 entend promouvoir des projets de plus grande ampleur et reproductibles, afin de montrer que le réemploi est possible à grande échelle. À noter que les opérations devront avoir été livrées avant le 31 mai 2023 et être situées en France (métropolitaine ou outre-mer), Belgique, Suisse, Luxembourg ou Canada. Pour les deux premières catégories (MOA privée/MOA publique), pourront concourir des bâtiments de logements ou tertiaires de plus de 1 000 m2 ou bien des projets pilotes destinés à une réplication à l’échelle d’un parc immobilier. Il y aura également une catégorie infrastructures et aménagements extérieurs. Enfin, une nouvelle catégorie devrait permettre de valoriser des principes de conception circulaire[…]