Trier n'est pas jouer

La REP bâtiment va pousser les détenteurs de produits de construction à mieux organiser le tri sur chantier. La reprise sans frais devrait les inciter à réduire drastiquement les bennes en mélange.

Pour répondre aux objectifs de la REP PMCB, il faut savoir mieux organiser et encadrer le tri sur les chantiers en développant en aval un réseau de points de collecte efficace et opérationnel. Sans collecte, le point de démarrage du dispositif est caduc. Avant même de définir les matériaux visés par le tri sélectif, il convient de cerner les types de chantiers existants et leurs problématiques. L'étude de préfiguration de la filière REP bâtiment de l'Ademe le précise en pointant trois interventions distinctes : les chantiers de démolition, ceux de réhabilitation et, enfin, les chantiers de construction. « Le taux de recyclage moyen dans la filière bâtiment est de 67 %, mais avec des distinctions assez nettes entre ces trois catégories de chantiers, rappelle Nathanaël Cornet-Philippe, délégué général du syndicat des entreprises de déconstruction, dépollution et recyclage (SEDDRe). En démolition, il atteint 75 %, près de 55 % en réhabilitation et descend à 35 % en construction, ce en raison de contraintes de natures différentes et[…]