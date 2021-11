Transformer l’existant en 3D

Convertir les bâtiments en données, c’est ce que propose la plateforme informatique spatiale de Matterport. Sa technologie, qui s’appuie sur l’intelligence artificielle (Cortex AI) et sur le deep learning, permet de capturer en 3D n’importe quel espace ou bâtiment via une caméra 3D Pro2 mais aussi via une application disponible sur Iphone et depuis peu sur Android. Elle produit ainsi un jumeau numérique 3D. « En 30 minutes, il est possible de scanner 100 m2, il faut ensuite quelques heures à notre IA pour réaliser le jumeau finalisé, précise Rémi Le Roy, expert Matterport. Les espaces restreints sont numérisés 10 à 15 fois plus rapidement qu'avec un scanner LIDAR classique ».

Une fois les données récupérées, il est possible de générer des fichiers OBJ et des nuages de points pour l'exécution et la documentation de construction et d’exporter le nuage de points vers ReCap ou Revit. Les données 3D peuvent aussi être exportées dans des logiciels de conception comme Sketchup, ArchiCAD, AutoCAD, etc. Cela s’avère utile pour gérer les bâtiments à chaque étape du cycle de vie du bâtiment et d’avoir une documentation concrète de la construction. Mais aussi pour créer des visites immersives en 3D, Ou encore pour gérer les installations, réaliser des devis et planifier et concevoir des installations, mesurer les pièces à distance.

Aujourd'hui, plus de 5 millions d'espaces ont leurs jumeaux numériques via cette plateforme, des milliards de mètres carrés ont été capturés.