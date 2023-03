TH industrialise des bâtiments modulaires en bois en série prêts à poser

Pour lire l’intégralité de cet article, testez gratuitement Les Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonnés

TH (pour Technologies et Habitats) s'est associé à WeWood, pôle construction bois de Bouygues, pour construire des salles de classe modulaires de 55 m². À partir de matériaux biosourcés, l'entreprise Annécienne fabrique en usine des modules prêts à être assemblés sur site. Pour ces constructions de petite taille – jusqu'à un habitat de 2e famille en R+2 –, TH promet un gain de temps sur chantier et une réduction de 35% des gaz à effet de serre.

TH commercialise des salles de classes modulaires clés en main de 55 m² avec WeWood, le pôle d’expertise en construction bois de Bouygues Bâtiment France. Chaque module utilise 140 kg de matériaux biosourcés par m² pour une structure en poteaux-poutres lamellé-collé, montés par encastrement. « Cela permet d’obtenir de grandes ouvertures et offre une liberté architecturale », détaille Alain Béjean, président de TH. Habituellement, il fait passer les fluides dans les planchers massifs en CLT et les boitiers de connexion, mais pour Bouygues, un autre système a été préféré avec un plancher porteur en CLT et où les fluides de ventilation passent plutôt au plafond. « Nos approches se sont avérées complémentaires, relate-t-il. L’expertise de TH porte plutôt sur le génie industriel (produire en[…]