Fonds chaleur 2022 : 900 nouvelles installations grâce à l’aide de l’ADEME

Avec l’augmentation du prix du gaz, la valorisation de la chaleur renouvelable est renforcée. Le budget du Fonds Chaleur alloué par l’ADEME augmente de 370 à 520 M€ en mars 2022. Ces aides soutiennent les réseaux de distribution et les installations de production de chaleur et de froid réutilisables.

Le gouvernement souhaite accélérer l’effort de production de chaleur renouvelable dans le cadre du Plan de résilience. Ce plan a permis de porter le budget du Fonds Chaleur à 520 M€, soit une augmentation totale de 49 % par rapport à l’année précédente. Avec les projets financés par le Fonds de décarbonation de l’industrie, ce sont au total plus de 700 M€ d’aides publiques qui ont été attribuées en 2022 à de telles installations, pour une production attendue de 6,3 TWh par an. Les aides allouées permettront la construction de plus de 900 (contre 559 en 2021) nouvelles installations qui produiront 3,68 TWh de chaleur renouvelable et de récupération. L’ADEME nous confie : « En moyenne 510 installations ont été aidées chaque année, mais le nombre d’installations a nettement augmenté ces dernières années grâce au développement du Contrat Chaleur Renouvelable. »

