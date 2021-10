Tandem incontournable, les salons Paysalia et Rocalia reviennent en 2021

Besoin d'une vision d'ensemble sur les tendances qui feront l'aménagement paysager de demain ? Paysalia, salon paysage, jardin et sport, et Rocalia, salon de la pierre naturelle, vous offrent en synergie une opportunité unique : exploiter la fascinante complémentarité entre végétal et minéral. Rendez-vous du 30 novembre au 2 décembre 2021 à Lyon-Eurexpo !

Un nouveau souffle pour vos projets paysagers et architecturaux

Au-delà de son esthétisme, la pierre naturelle possède des qualités écoresponsables indéniables : durabilité et inertie thermique. Combinée aux caractéristiques du végétal, la pierre naturelle bénéficie d'un regain d'intérêt auprès des paysagistes, architectes, maîtres d'œuvre ou encore constructeurs conscients que ce tandem s'imposera bientôt comme LA solution aux enjeux sociétaux.

Trouvez l'inspiration, détectez les nouvelles tendances et anticipez les demandes de vos clients en assistant aux salons Paysalia et Rocalia. Des concours d'envergure aux dernières innovations du marché, nul doute que vous ferez le plein d'idées !

Tous les professionnels dont vous avez besoin, en un même endroit

Si les salons Paysalia et Rocalia sont si appréciés, c'est parce qu'ils sont placés sous le signe de la rencontre et de la convivialité. Une philosophie qui a attiré 29 912 visiteurs* et 889 fournisseurs** en 2019 !

Pour approfondir vos connaissances aussi bien sur la pierre naturelle que sur le végétal, assistez à des conférences animées par des professionnels du secteur. Besoin de conseils personnalisés ? Rencontrez les principaux acteurs experts du végétal et du minéral, comme le CAUE Rhône Métropole et l'URCAUE. Vous aimez réseauter dans une ambiance décontractée ? Notre nocturne vous ouvre ses portes !

Donnez une nouvelle impulsion à votre business

Développez votre activité en toute simplicité ! Nouez des liens avec de nouveaux fournisseurs et collaborateurs pour proposer des projets clé en main à vos clients. Un espace emploi et formation vous accueillera également, aussi bien côté Rocalia que Paysalia : de quoi combler tous vos besoins.

Cette année, bénéficiez d'une plateforme numérique et d'une application pour faciliter votre mise en relation et démultiplier vos contacts avant, pendant et après les salons Rocalia et Paysalia.

N’hésitez plus et demandez votre badge sur www.salon-rocalia.com avec le code PPGEN

Contact :

+33 (0)4 78 176 350

rocalia@gl-events.com .

*Fréquentation Paysalia/Rocalia 2019.

** Paysalia : 741 fournisseurs / Rocalia : 148 fournisseurs

Contenu proposé par GL Events