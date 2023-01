Sylvain Legrand, nouveau directeur général de CVE Solar France

CVE Solar, producteur des énergies renouvelables, nomme Sylvain Legrand pour diriger la cinquantaine de collaborateurs de sa filiale française. Habitué du solaire, il a été directeur général de SUNCNIM (Bpifrance et CNIM), après avoir dirigé le développement de Solaire Direct en Afrique et au Moyen-Orient. Le nouveau directeur général devra accélérer le développement du solaire de CVE, à travers l'autoconsommation solaire flexible ou l'agrivoltaïsme. CVE possède 267 centrales solaires en France et produit 317 MW annuels. L’entreprise, qui produit aussi de l'hydroélectricité et du biogaz, prévoit une dizaine d’embauches dans le courant de l’année.