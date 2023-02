Sur chantier, identifier les situations à risques en temps réel

Pour lire l’intégralité de cet article, testez gratuitement Les Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonnés

Créée il y a moins d'un an en Guadeloupe, la start-up neLia propose un service de détection de situations à risque pour le secteur du BTP. Le principe est que le chef de travaux se connecte en visioconférence avec l'équipe de neLia sur son smartphone, qu'il fixe sur un harnais. Pendant une vingtaine de minutes, il effectue son tour habituel du chantier à pied. À partir de la vidéo captée, l'application développée par la start-up identifie les situations à risques (liées aux EPI, à la position de levage, etc. ) grâce à son algorithme d'IA, et extrait de la vidéo les photos en pointant visuellement les risques potentiels. Un rapport est transmis au client à la fin de la visite, avec les risques identifiés et les zones dangereuses, accompagné de propositions d'actions à mettre en[…]