Superviser ses équipements pour la gestion des énergies naturelles du bâtiment

Pour lire l’intégralité de cet article, testez gratuitement Les Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonnés

Dotée d'un outil vocal, la Box Multipack de Genatis permet de piloter les énergies naturelles du bâtiment pour gérer l'ombrage, le désenfumage ou encore la ventilation, en combinant la GTC et système informatique.

Souchier-Boullet, Bluetek et Tellier Brise-soleil du groupe français Adexsi, ont créé il y a deux ans la marque Genatis pour la gestion globale des énergies naturelles dans le bâtiment, du désenfumage à la ventilation en passant par le rafraîchissement adiabatique et même l’ombrage. Simultanément, Souchier-Boullet a développé avec Genatis la Box Multipack, un système de supervision de ces équipements jusque-là pilotés séparément par des solutions en lien avec la GTC. Commercialisé en novembre dernier, elle se situe entre le monde de la GTC et celui de l’informatique.

C’est une plateforme interopérable qui intègre un processeur puissant, une mémoire vive et un disque dur, associée à trois box : l’Adiabox V3 pour les systèmes adiabatiques, l’Aeropack V3 pour la ventilation naturelle, et le coffret électrique de désenfumage Sadap. Flexible, elle est compatible avec les protocoles standards y compris radio, mais aussi avec les protocoles du fabricant, sur une application dédiée via tous navigateurs internet, quel[…]