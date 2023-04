Sortie d'ISDI

Pour lire l’intégralité de cet article, abonnez-vous aux Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonné

Avec Construire en terre, Saint-Gobain Distribution Bâtiment France veut faire de terres stockées en ISDI une ressource alternative au sable dans la formulation de produits et de matériaux de construction.

GISEMENT

« Nous nous plaçons dans une logique de sécurité de l'emploi de la ressource qui ne nous permet pas d'opérer des terres de sites - à l'exception notable de projets majeurs comme ceux menés en partenariat avec des aménageurs - car celles-ci nécessitent des investigations chimiques et géotechniques assez longues et un traitement au cas par cas, expose Lionel Bertrand, directeur de l'innovation pour la construction durable de Saint-Gobain Distribution Bâtiment (SGDB) France. Nous nous sommes donc orientés vers les installations de stockage de déchets inertes (ISDI) pour nous approvisionner en terres de déblais inertes dans le cadre de notre programme Construire en terre, sachant que, dans l'Hexagone, ce gisement est estimé à 30 Mt de terres excavées non polluées et non valorisées, et que seule leur fraction grosse peut être valorisée dans les bétons courants. » La cellule R & D de Saint-Gobain a donc établi un cahier des charges spécifique en vue d'offrir également un débouché aux fractions fines de terre - des constituants[…]