Sécurité incendie dans les bâtiments en bois, suivez le guide

Le guide technique de la sécurité incendie dans les bâtiments en bois, FireInTimber, est désormais en version française. Il s’agit du tout premier guide technique à l’échelle européenne sur l’utilisation sécuritaire des structures et des produits bois dans les bâtiments. Divisé en onze chapitres, il donne un panorama des concepts de base de la sécurité incendie dans les bâtiments. Il présente des informations sur le comportement au feu, les charges combustibles, les scénarii d’incendie et les objectifs de la sécurité incendie, ainsi que des solutions pour satisfaire les objectifs de la sécurité incendie. Les nouvelles exigences européennes en matière de sécurité incendie dans les bâtiments sont également abordées. Basées sur la Directive des produits de construction (DPC) et ses exigences obligatoires pour tous les pays européens, elles comprennent les systèmes de classification des produits de construction en considérant la réaction au feu, la résistance au feu des éléments structuraux, les performances des toitures vis-à-vis d’un feu extérieur, la capacité des revêtements en protection contre l’incendie et les Eurocodes structuraux. Des chapitres spécifiques sont dédiés aux produits et structures bois : revêtements intérieurs, parquets, revêtements en façades, structures séparatives (de compartimentage), structures porteuses en bois, assemblages, calfeutrements, et nouveaux produits. Enfin, trois autres chapitres sont dédiés à la protection active contre l’incendie, y compris la détection incendie et les alarmes, les extincteurs et les systèmes de détection de fumée ; le calcul basé sur la performance, avec une étude de cas et la qualité de réalisation de la construction et inspection. L’annexe nationale de la partie 1-2 de l’Eurocode 5 (calcul des structures au feu) publiée en 2020 est inspirée de ce guide. Un long travail mené par l’Union des métiers du bois (UMB FFB) et validé par le CSTB. Un sujet d’actualité, surtout lorsque l’on sait que la question de l’incendie et des bâtiments bois est actuellement en discussion. Un groupe de travail planche sur la question. Edition 2020. Prix 50 euros. Pour le consulter, cliquez ici