Sandwichs à la coupe

Isosta se mobilise pour que ses produits, formés de divers matériaux assemblés par collage, soient éligibles au recyclage, sur un marché particulièrement concerné par la question de l’écoconception.

Les panneaux sandwich de remplissage de menuiseries, panneaux isolants pour les portes, volets battants et toitures de l’habitat comme ceux destinés aux façades (tertiaires, ERP, etc.) fabriqués par Isosta (groupe Aramis) ont tous pour caractéristique d’être composites. À l’heure où l’industrie de la construction est sommée d’économiser la ressource, notamment via le recyclage, l’enjeu réside donc dans la séparation des différents composants de ces panneaux assemblés par collage (jusqu’alors traités comme des déchets industriels banals (DIB) puisque non recyclables en l’état). Ce qui a amené le fabricant à mettre en place, sur son site de Sens (89), une petite unité expérimentale de déconstruction, baptisée RePan, fruit de de deux années de R&D et d’un investissement de départ de 500 000 euros. « L’objectif n’est pas des moindres puisque le marché annuel du panneau sandwich en France représente 2,5 M de m2 pour les applications bâtiment, expose Christophe Molliex, directeur RSE d’Isosta. C’est pourquoi[…]