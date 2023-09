Roubaix : cap vers une réduction de 75 % d’émissions de CO2 pour 2030

« Je veux que mon équipe maîtrise notre patrimoine en ayant accès à l’ensemble des caractéristiques de celui-ci et assure un e-reporting des données de nos équipements techniques », lance d’emblée Rafik Bzioui, directeur maintenance et performance bâtimentaire. Ce constat n'est pas un hasard. Depuis quatre ans, la ville de Roubaix réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 62%. Elle s'est rendue compte qu'en investissant en interne, elle pouvait avoir la main sur ses consommations. Roubaix devient-elle alors un modèle à suivre ? La ville, comptant plus de 50 000 habitants, a des bâtiments qui consomment énormément : le Musée de la piscine, la piscine Lesaffre, l’Hôtel de ville et de nombreuses écoles comme le groupe scolaire Brossolette. « Nous avons investis trois millions supplémentaires en 2022. Nous devrions avoir des retours sur investissement non pas sur dix ans mais cinq ans », indique Alexandre Garcin, adjoint au maire en charge de la Transition écologique. Avec l’utilisation d’un outil en interne, la mairie de Roubaix peut avoir une équipe dédiée qui souhaite avoir la main à la seconde près sur la bonne santé de ses bâtiments. Le travail concerne plus de 100 bâtiments.

S’appuyer sur une intelligence artificielle

La mairie de Roubaix s’appuie sur un outil, Smart GTB, conçu par Euratechnologies en partenariat avec Effipilot, à Lille. L’outil permet, grâce à l'intelligence artificielle, le pilotage des équipements CVC et des données d’ambiances : températures, hygrométrie et taux de CO2. Il donne des éléments sur les réactions une fois que le chauffage est enclenché, avec la possibilité de prévoir le bon moment d’enclenchement. Cela peut se faire en fonction de la météo ou des besoins des équipes sur place qui ont l’habitude d’être dans les différentes salles. « Nous innovons à travailler directement avec les startups comme Citron, un dispositif fondé sur des algorithmes qui automatisent la collecte et la visualisation des données de nos factures de fluides : eau, électricité, gaz et chauffage urbain. Leur outil permet d’aller plus vite et d’agir sur plusieurs facteurs de consommation en même temps. Le système est autonome et nous permet d’avoir une vue d’ensemble sur tous les sites », précise Rafik Bzioui. L’outil alerte en cas de défaut de maintenance ou d’un problème d’équipement. Les appels à répétition des institutrices ont ainsi cessé. Rafik Bzioui indique : « En ayant les données, le service Energie et nos partenaires en charge de la maintenance s’inscrivent dans une politique de maintenance prédictive : les pannes sont anticipées et des actions peuvent être réalisées à distance. Je n’ai plus besoin d’attendre les factures pour ajuster nos consommations. Je le sais en temps réel. Nous avons la main sur l’outil de maîtrise.»

Un réseau de chaleur mieux apprivoisé

La ville fait des efforts pour un affaiblissement des consommations des énergies fossiles. La ville a la possibilité de se raccorder à un réseau de chaleur. Près de la moitié des bâtiments de la ville est raccordée au réseau. Les écoles sont raccordées en premier lieu puis viennent les autres bâtiments. Ce réseau de chaleur fonctionne à plus de 70 % via des énergies renouvelables. « Certaines personnes mettent en route le chauffage deux fois par inadvertance et cela augmente la consommation. Par conséquent, nous avons installé des capteurs dans les salles de sports », précise Rafik Bzioui. Le fioul a également été supprimé à partir de 2017. La mairie souhaite réduire sa consommation de gaz puisque le prix de l’énergie a explosé et la commune n’est pas épargnée.

Zoom sur le musée de la Piscine

Concernant le Musée de la Piscine, il est le premier gros consommateur d’électricité + de 1,5 millions de KWh / an pour les raisons suivantes : les équipements de chauffage et de ventilation fonctionne 24h/24 pour assurer une bonne hygrométrie et température pour maintenir les œuvres dans de bonnes conditions, l’éclairage fonctionne à 80 % du temps et le site est ouvert au public 6j/7. « L'an prochain, nous mettons l'accent sur la partie électrique. D’ici deux ans, l’ensemble des points lumineux seront remplacés par des éclairages LED. Rien que sur l'éclairage nous sommes sur 1 million. Nous visons principalement les groupes scolaires et les musées. ». La commune prévoit de poser des panneaux photovoltaïques sur le toit du musée en 2024. Objectif ? Réduire de 30 % les consommations électriques.