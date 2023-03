Roger Lopes nommé directeur général adjoint de NGE Bâtiment

Roger Lopes devient directeur général adjoint de NGE Bâtiment. Il aura pour missions d'atteindre les objectifs de neutralité carbone, de croissance et de développement de la rénovation. Passé par Bouygues et Eiffage notamment, Roger Lopes dispose d'une expérience significative dans la rénovation et a également contribué au développement des tours Sisters à La Défense (92). Benjamin Cardinal devient directeur régional adjoint Ile-de-France des travaux neufs. Il travaillait comme conducteur de travaux sur des chantiers de gros œuvres à Bateg, filiale Vinci depuis 2011, jusqu’à rejoindre le groupe NGE Bâtiment en 2014.

Benjamin Cardinal avait pris la direction de Menuiserie cardinal, le pôle bois de NGE bâtiment en 2016. En intégrant son nouveau poste, il laisse ainsi le précédent à Matthieu de Reneville, passé par Bouygues. L’ingénieur de formation a rejoint NGE Bâtiment en 2017 et est nommé directeur adjoint du développement immobilier et conception réalisation en 2021. Il compte à son actif le projet tertiaire de CyberPlace, de 7 600 m² de bureaux à Cesson Sévigné (35).

Roger Lopes. © NGE Bâtiment