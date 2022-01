Réussir son opération d’ITE : les atouts esthétiques de la solution Myral

Elle est également esthétique. Diversité de structures, de finitions, d’ambiances ou large choix de couleurs, habiller le bâtiment est un point majeur d’une opération d’ITE réussie. Comment concilier technique et esthétique pour améliorer ses performances énergétiques ? Explications dans cette quatrième vidéo, extraite du webinaire des Experts Myral, avec Pierre Guerrero, chargé d’Affaires et Prescription Myral IDF & Grand-Est. Il revient sur les panneaux en aluminium M32 et M62 Myral qui permettent d’apporter une réponse architecturale très large, souple et élégante.

Contenu proposé par Myral