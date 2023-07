Resallience teste l’optimisation de la gestion de l’eau en Corrèze

Alors que la pénurie d’eau devient un peu plus inquiétante chaque été en France, le bureau d’études Resallience, spécialisé depuis 2019 dans l’adaptation aux changements climatiques est entré en résilience climatique en cherchant à faire des économies d’eau. La structure présente ses avancées en Corrèze. Rencontre avec Karim Selouane, fondateur et directeur de Resallience, Didier Soto, responsable des solutions digitales et Abla Edjossan-Sossou, responsable technique.

CTB : Comment et pourquoi faudrait-il économiser l'eau ?

KS : La quantité d’eau disponible est limitée, alors que les besoins sont toujours plus importants. La planète sera confrontée à un déséquilibre de 40 % entre l’offre et la demande mondiale en eau d’ici 2030, selon certaines études. Nous avons développé un outil qui permet aux utilisateurs de trouver des compromis entre les différents usages sur un territoire (typologie, volume, localisation géographique) selon les volumes potentiellement disponibles. Il estime les besoins dans les bâtiments à usage d’habitation en fonction de la taille des ménages et de vérifier si ces besoins pourraient être comblés en fonction des éléments de contexte du sous-bassin versants sur lequel se trouvent les immeubles d’habitation.

CTB : Comment avez-vous étudié les ressources en eau, en Corrèze notamment ?

KS : La Corrèze est un département rural dont le réseau hydrographique est fortement artificialisé par la présence de nombreux barrages et retenues sur les cours d’eau ainsi que la présence de milliers d’étangs. Les retenues d’eau sont les barrages (souvent hydroélectriques) qui ont été construits sur les cours d’eau pour diverses raisons comme le soutien à l’étiage par exemple. Les aménagements opérés sur le territoire des bassins-versants de la Corrèze ont été la base de notre modélisation. Nous avons commencé par le couplage d’une modélisation spatiale du cycle de l’eau. Il s’agit d’une modélisation prédictive climatique par méthode de descente d’échelle afin d’estimer l’impact du changement climatique sur les paramètres hydro-climatiques à court, moyen et long terme. Au sein d’un bassin versant, les processus rapides d’urbanisation et d’industrialisation ont souvent un impact important sur les ressources en eau, tant en quantité qu’en qualité. Les résultats obtenus démontrent que, même sur un bassin versant où les données disponibles sont limitées en quantité et en qualité, et où les conflits d’usage peuvent être critiques, les simulations permettent d’établir des scenarios de compromis et d’aider au dialogue des parties prenantes.

AES : Bien que ce ne soit pas un facteur limitant, un des principaux obstacles était la disponibilité de certaines données pour que la prise en compte des différents paramètres soit la plus complète possible. Certains sous-bassins versants du territoire sont déficitaires en été depuis quelques années; d’où le besoin de trouver des solutions permettant de lisser la quantité d’eau disponible pour les différents usages afin d’éviter le retour au citernage. Le modèle mathématique sous-jacent à l’outil est basé sur le calcul d’un bilan entre les volumes en entrées (apport naturels et artificiels) et en sorties (usages, pertes, etc.). Pour coller au plus près à la réalité du territoire, il fallait obtenir les données permettant de caractériser précisément les paramètres du modèle. À titre d’exemple, les détenteurs de forage ne dépassant pas un certain volume annuel ne sont pas tenus de signaler leur forage. Ce qui fait que ces volumes prélevés ne peuvent pas être quantifiés dans l’outil. Cela constitue un biais qui pourrait être corrigé avec la disponibilité de cette donnée.

CTB : Quelles sont les données récoltées les plus intéressantes pour vos clients ?

KS et DS : Nos outils de modélisation prédictive permettent de simuler des scénarios de risque et d’adaptation alimentés par une analyse précise des contraintes climatiques locales selon les différents scénarios et horizons temporels du GIEC. Ces analyses s’appuient sur une collecte d’informations et de données obtenues in situ par l’intermédiaire de capteurs aéroportés et satellitaires, et par des sorties de modèles climatiques régionaux. Il peut entre autres s’agir des chocs météorologiques comme les fortes pluies ou les tempêtes et les mutations graduelles de la température, de la pluie et de la neige. À titre d’exemple, deux scénarios extrêmes ont été simulés sur le territoire d’application de l’outil. Le premier correspond à un productivisme qui consiste à augmenter les différentes activités économiques sur le territoire dans une proportion donnée et donc augmentation des besoins et des prélèvements d’eau pour chaque usage. Le second en revanche correspond à une sobriété de la consommation d’eau qui a été simulée à travers une réduction des usages d’un taux défini. L’étude des résultats de ces deux cas de figure a permis d’estimer les marges de manœuvre possibles entre ces deux situations extrêmes. Parmi les solutions, il y a l’adaptation des activités touristiques à la disponibilité de la ressource, le recours à des techniques de production industrielles hydro-économes, la réutilisation des eaux usées traitées (comme les eaux des pédiluves des piscines) pour des activités ne nécessitant pas forcément une eau potable telle que l’arrosage des plantes ou le lavage des parkings, etc.