Rénovation Gare du Nord : procès entre la SNCF et Ceetrus

Pour lire l’intégralité de cet article, testez gratuitement Les Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonnés

Pour accueillir les JO 2024, la gare du Nord (Paris) devait faire peau neuve en doublant quasiment sa superficie avec 88 000 m² supplémentaires. Après un litige avec Ceetrus, la compagnie chargée des travaux, la rénovation concernera principalement la signalétique. Un chantier à 55 millions d’euros, loin des 600 millions prévus initialement. Un projet plus ambitieux sera déterminé après l’événement sportif.

La montagne a accouché d’une souris. La gare du Nord, plus grande gare d’Europe, devait doubler de surface à l’approche de la coupe du monde de rugby 2023 et des Jeux Olympiques 2024. La SNCF ne rénovera finalement que la signalétique et certains escalators d’ici avril 2024. Un parking abritant plus d’un millier de vélos verra également le jour. Le montant avoisine les 55 millions d’euros, très loin des 600 millions prévus. Un projet plus ambitieux sera redéfini par la suite, en repartant de zéro, à l’horizon 2030.

A la genèse de l’opération, Ceetrus (filiale immobilière du groupe Auchan) et SNCF Gares & Connexions devaient agrandir le lieu de 88 000 m² supplémentaires (principalement pour de nouveaux commerces). Pour l’occasion, les deux sociétés avaient donné naissance en février 2019 à une société[…]