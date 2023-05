Rénovation des écoles : « Les bureaux d’étude donnent des réponses opérationnelles aux décideurs »

Pour lire l’intégralité de cet article, abonnez-vous aux Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonné

Alexandre Sevenet, président de Nepsen, un cabinet de conseil et d'ingénierie indépendant, spécialisé dans les métiers de la transition énergétique & écologique depuis 40 ans, rappelle les enjeux de la rénovation des écoles pour le CTB en précisant l’état des lieux, le rôle des bureaux d’étude et le type de rénovation globale dédié.

Quelles sont les difficultés énergétiques que rencontrent les écoles construites dans les années 70 ?

Ce sont des écoles qui ont été construites avant toute réglementation thermique, à une époque où l’énergie était bon marché et la demande de confort thermique encore peu soutenue. Elles sont donc très consommatrices lorsqu’on veut assurer une température intérieure de 19°C et compliquées à gérer en matière de confort d’été et de qualité d'air (beaucoup d’infiltrations, ouvertures ponctuelles des fenêtres, etc).

Où en est-on du désamiantage dans les[…]