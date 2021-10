RE2020 : allez plus loin dans la performance énergétique

Face aux enjeux climatiques, la RE2020 renforce les exigences de performance énergétique des bâtiments neufs (le Bbio _30 %) par rapport à la précédente réglementation RT 2012. Elle vise la réduction des consommations d'énergie CEP _ 20%. Elle encourage le recours aux énergies renouvelables et décarbonées tout en réduisant l'impact carbone de la construction et de ses équipements tout au long du cycle de vie. C'est un changement de paradigme car cette réglementation adopte une approche systémique du bâtiment. Revivez le débat qui a rassemblé Nathalie TCHANG, Tribu énergie, Arnaud BILLARD d’Arcadis et Guislain ESCHASSERIAUX, de la Fedene. Avec en ouverture le tuto de Laetitia EXBRAYAT, responsable d'agence Méditerranée H3C ENERGIES.

