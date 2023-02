Quelles sont les dernières innovations pour sécuriser un projet de construction ?

D’une importance capitale, le secteur du bâtiment regroupe aussi de nombreux métiers assez dangereux. Sécuriser une construction ainsi que les ouvriers est devenu essentiel pour que chaque projet arrive à son terme dans des conditions optimales. D’année en année, de nombreuses innovations permettent de faciliter le travail de nombreuses personnes et d’apporter encore plus de sécurité sur les chantiers. Dans ce cas, quelles sont les principales innovations qui ont vu le jour et qui permettent de sécuriser un projet de construction ?

Le bâtiment, le secteur où les accidents de travail sont les plus fréquents

Le BTP comprend différents corps de métiers très importants et une multitude de salariés travaillent dans ce domaine. La dangerosité de ces métiers reste néanmoins un problème. D’ailleurs, saviez-vous que le secteur du BTP connaît le plus grand taux d’accidents de travail et que plus de 80 % d’entre eux sont causés par la pénibilité du travail qui provoque des troubles musculo–squelettiques ? Il y a aussi les chutes et les blessures liées à la manutention ou l’utilisation d’outils qui font partie des causes des nombreux accidents de travail. Face à ces problématiques, il est devenu nécessaire de bien sécuriser les chantiers de construction afin d’éviter au maximum ce genre de situations. Dormakaba vous permet d’en apprendre plus sur tout cela.

Les drones, parfaits pour les chantiers en hauteur

Parmi les nombreuses innovations qui ont récemment vu le jour, on retrouve les drones. Peu de personnes y pensent, mais ces derniers peuvent se révéler très utiles pour des travaux en hauteur. Que ce soit pour faire de la surveillance ou pour appliquer des produits sur une construction, les drones permettent d’éviter les chutes des employés. En effet, plutôt que d’envoyer une personne à plusieurs mètres de haut, pourquoi ne pas faire intervenir un drone ? Bien évidemment, les drones ne peuvent pas remplacer le travail d’une personne, mais certaines tâches peuvent être réalisées par ces engins volants.

Faire de la prévention grâce à la réalité virtuelle

Il est parfois difficile de faire de la prévention et former les salariés d’une entreprise du bâtiment aux risques qu’ils peuvent encourir sur un chantier. En effet, si la théorie est nécessaire, la pratique l’est encore plus et c’est donc sur le terrain que l’on peut apprendre. Seulement, dans ce domaine, il est impossible d’envoyer des personnes sur un chantier sans les avoir formées un minimum avant cela. Dans ce cas, avez-vous pensé à la réalité virtuelle ? Il n’est pas question dans ce cas précis de jeux vidéo, même si le casque est nécessaire pour utiliser la réalité virtuelle. Cette dernière permet d’être en immersion et offre la possibilité de mieux sensibiliser les gens aux nombreux risques du métier. Ainsi, plutôt que de distribuer des flyers ou des brochures en guise de prévention, optez pour une formation grâce à la réalité virtuelle, une alternative bien plus efficace.

Réduire la pénibilité physique grâce à un exosquelette

Beaucoup d’accidents du travail dans le secteur du BTP sont liés à la pénibilité des tâches quotidiennes, au port de charges lourdes… Mais il existe un moyen d’aider les employés du bâtiment dans ces diverses tâches grâce à un ergosquelette ou un exosquelette. Malgré le coût financier (il faut compter entre 2 000 et 5 000 euros pour une telle armature robotisée), l’acquisition de ce type d’équipement peut grandement diminuer les accidents de travail, ce qui n’est pas négligeable. L’ergosquelette et l’exosquelette permettent de réduire les troubles musculo-squelettiques et peuvent faciliter le port de charges lourdes et améliorer la posture des personnes qui les portent.

Toutes ces innovations apportent une sécurité accrue sur les chantiers et diminuent drastiquement les risques de chutes ou de blessures. Il y a fort à parier pour que de nouvelles innovations voient encore le jour dans les années à venir, ce qui permettra de toujours plus sécuriser les projets de construction. Il ne vous reste plus qu'à profiter des innovations déjà existantes !

Contenu proposé par DORMAKABA