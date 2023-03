Quand la paille passe à l’échelle industrielle

Climat : 4 entreprises lyonnaises mobilisent le BTP le 21 mars autour de Time for the Planet

Sogelink, Mon Suivi Logement, Once For All et Kanopee invitent les acteurs du BTP à Villeurbanne le 21 mars pour une journée de mobilisation dans la lutte contre le réchauffement climatique.A l'initiative de Sogelink, Mon Suivi Logement,...