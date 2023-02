Profeel, la cartographie exceptionnelle du patrimoine bâti

Pour lire l’intégralité de cet article, testez gratuitement Les Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonnés

Coordonné par l'AQC et financé dans le cadre du dispositif des CEE, le programme Profeel a permis de faire émerger de nouveaux outils dont la base de données nationale des bâtiments (BDNB).

L'enjeu de la décarbonation du secteur du bâtiment passe par une rénovation énergétique massive du patrimoine existant, qui représente en France métropolitaine plus de 35 millions de logements et près d’1 milliard de m² de locaux tertiaires. L'objectif de l'outil GO-Renove développé dans le cadre du programme Profeel, avec comme maître d'œuvre le CSTB, est de cartographier ce parc immobilier en fédérant une trentaine de bases de données issues d’organismes publics. Le projet comportait la collecte et le traitement des données issues de ces bases, enrichies par la création des valeurs manquantes à l'aide d'un algorithme d'IA et par des calculs de performances de chaque bâtiment à partir de modèles physiques. Le CSTB a constitué une cartographie d'une richesse inégalée du parc immobilier avec pour chaque bâtiment 250 informations clef dont sa morphologie, son usage, les matériaux utilisés pour sa construction, les équipements techniques, etc, ainsi que des indicateurs de performance calculés de manière transparente notamment sa consommation[…]