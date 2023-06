Près de Valenciennes, un groupe scolaire fait sa rénovation au naturel

Pour lire l’intégralité de cet article, abonnez-vous aux Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonné

Bâties dans les années 60, les écoles maternelle et primaire Jules Ferry à Aulnoy-lez-Valenciennes n’ont pas attendu les dernières mesures politiques pour engager leur rénovation énergétique. Pour l’architecte Jean-Luc Collet, « Il faut d’abord réfléchir sur l’air et ensuite sur les écritures architecturales. L'air est plus cher que l'eau ». Récit d’un exemple.

A côté de ses aînés en brique, l’école rouge vif se découvre en longueur sur trois niveaux, avec un tilleul en son sein. « J’ai passé plus de dix ans à étudier le travail des architectes africains, notamment au Mzab, en Algérie. Je m’en suis inspiré pour traiter de la problématique de la qualité de l’air dans mon travail », indique Jean-Luc Collet. La recherche sur la QAI a orienté les choix techniques et de matériaux, notamment les méthodes des technologies pariétodynamiques mais aussi par le travail élaboré de Jacques Paziaud, architecte ingénieur, de ventilation naturelle activée VNA. L’agence ainsi : une extraction maîtrisée des débits d’air horaires de tous les locaux par ventilation naturelle activée VNA, des entrées d’air neuf principales par les baies vitrées pariéto dynamiques à deux lames d’air et des entrées d’air neuf[…]