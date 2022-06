Pouget Consultants : poursuivre la dynamique

Pour lire l’intégralité de cet article, testez gratuitement Les Cahiers Techniques du bâtiment - édition Abonnés

Pouget Consultants, bureau d’études thermiques et fluides, crée en 1982 par André Pouget et repris il y a trois ans par quatre dirigeants, fait entrer dans l’actionnariat 8 salariés actuellement cadre de l’entreprise. Cette annonce a été faite lors de la soirée des 40 ans de l’entreprise. L’objectif, pour Rodrigue Leclech, associé et responsable du pôle construction, étant de « développer et de poursuivre l’héritage de 40 années d’expertises dans la non-énergie, la sobriété, l’innovation avec la volonté d’impacter notre secteur d’activité pour consommer moins, émettre moins avec bon sens et simplicité. Par ailleurs, cette démarche leur apporte une plus grande légitimité dans leur prise de position au sein des associations et groupes de travail auxquels nous participons et dans lesquels nous voulons plus nous investir pour démultiplier notre impact. » D’ailleurs, Pouget Consultants lance une activité spécifique aux études prospectives afin d’accompagner les collectivités, foncières et maitres d’ouvrages sur des trajectoires carbone. Elle bénéficiera de l’appui et du portage de la nouvelle équipe d’associés.

Pouget Consultants est aujourd’hui situé à Paris, Nantes et Rennes, organisé autour[…]