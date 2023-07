« Plus d’ingénierie, moins de matière dans la construction bois »

Pour lire l’intégralité de cet article, abonnez-vous aux Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonné

Le groupe CBS-Lifteam est spécialisé dans la conception-construction bois. Son fondateur, Jean-Luc Sandoz, revient sur l’expertise de ce matériau et des biosourcés développée au fil des projets.

CTB Quel est votre cœur de métier ?

Avant de créer le tout premier bureau d’études CBS en 1991, j’enseignais la construction bois à l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) et j’y ai géré pendant 15 ans le centre de recherche et développement sur ce matériau. Les particularités du groupe CBS-Lifteam sont l’optimisation des structures bois et les grandes portées – avec pour devise « plus d’ingénierie, moins de matière » - la capacité à faire du TCE biosourcé et les expertises sur les structures réalisées avec des appareils non destructifs. Nous avons en effet développé une gamme d’appareils de mesures qui permettent de ne pas endommager le matériau lorsque nous vérifions ses performances mécaniques entre autres. Elles ont permis d’effectuer dernièrement l’expertise des bois de la future charpente de Notre-Dame de Paris.

CTB Quel regard portez-vous sur le développement de l’utilisation du bois dans la construction ?

Nous sommes ravis que la construction bois prenne plus de place. Des[…]