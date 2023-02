Plan sobriété énergétique : « Industrialiser les économies d'énergie »

« Maintenant, nous allons industrialiser les économies artisanales qui ont été faites dans les grandes entreprises, les administrations et les collectivités », déclarait Agnès Pannier-Runacher à la sortie de la réunion de travail du plan de sobriété énergétique sur la question du bâtiment. La ministre de la transition énergétique entend ainsi éliminer le recours aux énergies fossiles et « travailler sur le gaspillage d’énergie. La lumière, la ventilation, l’ECS et le chauffage » sont autant de leviers pour réaliser des économies. Selon elle, 10 % d’économie ont été réalisées cet hiver, notamment grâce aux efforts du parc résidentiel. Dans ce contexte de canicules, d’inondations et de sécheresse, elle estime que les français sont conscients des enjeux.

Jusqu’à la fin de la semaine prochaine, Agnès Pannier-Runacher lancera, avec les autres ministres concernés, les différents groupes de travail des 10 secteurs concernés par l’acte 2 de ce plan qui regroupe 300 fédérations. Des propositions sont attendues au début du mois d'avril, après avoir tiré un premier bilan grâce à des équipements déployés dans certains bâtiments pour suivre leur consommation d’énergie.