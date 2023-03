Plan eau : ce qui concerne le bâtiment

Pour lire l’intégralité de cet article, abonnez-vous aux Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonné

Emmanuel Macron dévoile un plan eau pour lutter contre la tension hydrique. Il plaide pour la sobriété de tous, la rénovation des infrastructures et la réutilisation des eaux usées.

Le président présentait ce jeudi 30 mars 2023 depuis le plus grand lac artificiel de France, au barrage de Serre-Ponçon (Hautes-Alpes), un plan eau de 53 mesures, qui s'appuie notamment sur la réutilisation des eaux usées et la réparation des fuites sur les réseaux. Ce plan élabore une feuille de route « pour préparer l’été et les années à venir » expliquait Emmanuel Macron, en prévenant que « toutes les crises ne seront pas évitées dès cet été. » Le niveau actuel des nappes phréatiques s'avère préoccupant, puisque 80% d'entre elles sont à un niveau bas, voire très bas, contre 50% à la même période l'an dernier. Le président fixe un cap pour 2030 : chaque secteur doit réduire de 10% sa consommation d’eau. Concernant la récupération des eaux usées, aujourd’hui, moins d’1% d'entre elles sont réutilisées. Le président vise 10% d'ici 2030 pour réutiliser 300 millions de m3 par commune et annonce vouloir prendre exemple sur l’Espagne et Israël. Ainsi, 1 000 projets seront lancés en 5 ans pour le recyclage de l’eau.

